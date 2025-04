Lo riporta il Wall Street Journal. Sarebbe una delle opzioni che gli Stati Uniti stanno valutando come condizione per la risoluzione del conflitto

L’assegnazione in Ucraina di uno status neutrale ai territori attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: sarebbe una delle opzioni che gli Stati Uniti stanno valutando come condizione per la risoluzione del conflitto in Ucraina.

La notizia viene riportata dal Wall Street Journal, in un articolo che descrive come Kiev sia sotto pressione perché questa settimana deve rispondere a una serie di idee di vasta portata dell’amministrazione Trump su come porre fine alla guerra in Ucraina. E viene rilanciata sul suo sito online dalla Tass, che sottolinea come non sia ancora noto in quale forma gli Stati Uniti potrebbero esercitare il controllo su questi territori e sull’impianto.

Zaporizhzhia è il più grande impianto di produzione di energia nucleare d’Europa. Dalla fine di febbraio 2022, l’impianto è sotto il controllo delle forze russe.

