Folla riunita davanti al Campidoglio dello Stato del Colorado

In tutti gli Stati Uniti gli oppositori del presidente Donald Trump sono scesi in piazza per denunciare quelle che considerano minacce agli ideali democratici della nazione. Le riprese aeree di un’emittente televisiva di Denver, KMGH, mostrano una folla enorme riunita davanti al Campidoglio dello Stato del Colorado. No re-sale, re-use or archive

