L'entusiasmo dei bambini che si precipitano a raccogliere i dolcetti lanciati dall'elicottero

In un parco di Detroit negli Stati Uniti sono piovuti marshmallow dal cielo. Centinaia di bambini si sono affrettati a raccogliere migliaia di dolcetti appiccicosi lanciati da un elicottero. L’annuale ‘Great Marshmallow Drop’ si è svolto al Worden Park di Royal Oak, nel Michigan, ed è stato organizzato dall’Oakland County Parks. Il velivolo ha effettuato quattro passaggi, lanciando marshmallow per i piccoli. Al termine della giornata, gli organizzatori hanno dichiarato che gli elicotteri avrebbero lanciato in totale 15.000 marshmallow.

