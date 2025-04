Nel paesino di confine Rmeish decine di persone si sono radunate per festeggiare la Domenica di Pasqua

Il villaggio libanese di confine di Rmeish, nel sud del Libano, ha celebrato la Domenica di Pasqua con una festa tradizionale che ha riunito residenti e visitatori, nonostante le tensioni al confine.

Cosa succede in Libano

Quest’anno, i cristiani in Libano stanno osservando la Settimana Santa e celebrando la Pasqua dopo il cessate il fuoco di novembre, che ha interrotto oltre un anno di scontri tra Israele e Hezbollah, offrendo al Paese un po’ di tregua, anche se non una fine definitiva delle ostilità. Nel cortile della chiesa locale di Rmeish, i residenti hanno condiviso dolci e si sono scambiati gli auguri pasquali.

Dopo il cessate il fuoco di novembre, Israele ha condotto quasi quotidianamente raid aerei che hanno ucciso decine di civili e membri del gruppo militante libanese Hezbollah. Israele ha affermato che i suoi attacchi in Libano sono una risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e mirano a impedire che il gruppo si riarmi. Alla Messa di Pasqua a Rmeish hanno partecipato persone di tutte le età, così come membri della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), che operano nella zona.

