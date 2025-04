Ieri bloccate le deportazioni in seguito a un ricorso dell'American Civil Liberties Union

L’amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di poter procedere nelle espulsioni dei detenuti venezuelani in base a leggi diverse dal controverso Alien Enemies Act del XVIII secolo, dopo che ieri la corte ha bloccato le deportazioni in seguito a un ricorso dell’American Civil Liberties Union. Lo riporta la Cnn. La Casa Bianca ha affermato che le persone espulse ai sensi della legge sono membri della gang venezuelana Tren de Aragua, citando come prove nei documenti processuali tatuaggi o indumenti dei migranti riconducibili alle bande criminali.

