In vista della Pasqua 2025 i cattolici festeggiano in diverse zone del Mondo

Dal Cile al Brasile, passando per l’Ecuador, tutto il mondo festeggia la Settimana Santa. Tante le celebrazioni della Via Crucis nella serata del Venerdì Santo, ma non solo. In vista della Pasqua 2025 i cattolici festeggiano in diverse zone del Mondo.

