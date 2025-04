Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite

Diverse migliaia di studenti, membri del personale e docenti si sono riuniti venerdì sera in una piazza della Florida State University per una veglia in memoria delle vittime della sparatoria avvenuta il giorno precedente, durante la quale due persone sono state uccise e altre sei ferite.

I presenti hanno chinato il capo in un momento di silenzio per onorare le vittime del tragico evento. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autore della sparatoria — identificato come Phoenix Ikner, studente di 20 anni della Florida State e figlio di una vice sceriffo — è arrivato nel campus circa un’ora prima dell’attacco di giovedì, sostando vicino a un parcheggio.

Poco prima dell’ora di pranzo ha cominciato a sparare con una pistola, camminando dentro e fuori dagli edifici e dalle aree verdi. Nel giro di circa quattro minuti, gli agenti hanno affrontato Ikner e lo hanno ferito a colpi d’arma da fuoco, hanno riferito i poliziotti di Tallahassee. Cinque persone sono state colpite dai proiettili, mentre un’altra è rimasta ferita cercando di fuggire.

