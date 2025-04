Il pool di cronisti è stato fatto uscire dall'Oval Office

Incidente fuori programma nello Studio Ovale della Casa Bianca, mentre Donald Trump stava rispondendo alle domande dei cronisti. Una bambina, tra gli ospiti del dottor Mehmet Oz, che aveva appena giurato come nuovo amministratore dei Centers for Medicare and Medicaid Services, è svenuta. Il pool di cronisti è stato fatto uscire dall’Oval Office, mentre lo stesso Oz interveniva per soccorrere la bambina, che era tornata in piedi, prima di essere portata anche lei fuori dalla stanza.

Il giuramento del dottor Oz

“Non ci saranno tagli” ai programmi di sanità pubblica Medicare e Medicaid. Lo ha ribadito Donald Trump nella cerimonia di giuramento nello Studio Ovale di Mehmet Öz, come nuovo amministratore del Cms, il Centers for Medicare and Medicaid Services. Oz ha giurato nelle mani del segretario alla Sanità, Robert Kennedy Jr. Oz, chiururgo di fama internazionale, negli anni è diventato una personalità televisiva, grazie a un popolare show.

