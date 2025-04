Il loro lavoro è fondamentale per salvare gli anfibi dall'essere travolti dalle auto

In Russia, appena fuori San Pietroburgo, decine di volontari si impegnano per aiutare rospi e rane ad attraversare la strada all’interno della riserva naturale di Sestroretsk Bog. Il loro lavoro è fondamentale per salvare la maggior parte degli esemplari che viceversa rischierebbero di essere travolti dalle auto.

A seconda delle condizioni meteorologiche, questo lavoro inizia a metà aprile e continua per un mese o due e ogni anno partecipano più di 700 volontari. I volontari trasportano rane e rospi sia verso il loro luogo di riproduzione sia al ritorno, e tengono un registro. L’anno scorso sono stati aiutati a migrare circa 17.000 esemplari.

