Il sovrano ha distribuito i tradizionali doni reali a coloro che si sono distinti nel volontariato

Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito hanno partecipato a una funzione religiosa nella cattedrale di Durham, nel nord dell’Inghilterra, in occasione del Giovedì Santo. L’antica funzione si svolge ogni anno il giovedì prima della domenica di Pasqua e segna la fine della Quaresima. Si ritiene che Gesù Cristo abbia lavato i piedi dei suoi discepoli il Giovedì Santo, invitandoli a seguire il suo esempio. Il sovrano, capo della Chiesa d’Inghilterra, ha distribuito i tradizionali doni reali del Giovedì Santo a coloro che si sono distinti per il servizio alla comunità. Centocinquantadue (76 uomini e altrettante donne, come l’età del sovrano) rappresentanti senior delle comunità locali e impegnati nel volontariato della Maundy Money, l’obolo reale in ricordo dell’Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli.

