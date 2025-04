Il veicolo è stato seguito e poi accerchiato dalle alcune auto delle forze dell’ordine

La polizia dell’immigrazione statunitense hanno spaccato il finestrino di un’auto con due persone a bordo, dopo che queste si erano rifiutate di aprire portiere e finestrini durante un controllo. Un video girato dalla donna presente nel veicolo documenta i momenti concitati del fermo. Secondo quanto riportato dalla NBC, la donna, Marilu Mendez, ha raccontato che lunedì lei e suo marito — un immigrato guatemalteco senza documenti, ma incensurato e in attesa di regolarizzazione — sono stati seguiti da alcune auto delle forze dell’ordine, poi accerchiati in Tallman Street a New Bedford, Massachusetts.

Il veicolo fermato dalla polizia

Mendez ha immediatamente estratto il cellulare e iniziato a registrare. Nel filmato si vede un agente dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) colpire con un grosso martello il finestrino posteriore lato passeggero, mentre la donna domanda più volte se gli agenti siano in possesso di un mandato o di un ordine di arresto, senza ricevere risposta.

