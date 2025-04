Non sono state segnalate vittime

Un incendio ha distrutto oltre 50 case in un campo profughi nella regione occidentale del Darfur, in Sudan. Le immagini riprese dal Coordinamento Generale per gli Sfollati e i Rifugiati nel Darfur mostrano il rogo divampato martedì nel campo di Mukjar. Non sono state segnalate vittime e non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

