Secondo gli scienziati si trattava di un "bolide"

Un oggetto luminoso inizialmente scambiato per un meteorite, ha attraversato i cieli sopra Città del Messico, estendendosi su pianure, vulcani e piccole città. I video di quella che sembrava una palla di fuoco hanno fatto il giro del web suscitando stupore e anche paura.

Palla di fuoco in Messico, che cos’è?

Gli scienziati di tutto il Messico hanno subito precisato che l’oggetto che sfrecciava nel cielo non era un meteorite, bensì un bolide. I bolidi, definiti dalla NASA come palle di fuoco, sono “meteore eccezionalmente luminose, così spettacolari da essere visibili in un’area molto ampia”.

