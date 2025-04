La deputata repubblicana è considerata la "politica più odiata d'America"

La deputata Marjorie Taylor Greene ha preso parte a un’assemblea pubblica di Acworth, vicino ad Atlanta, in Georgia, per esprimere il suo pieno sostegno al presidente Donald Trump. Nel corso dell’assemblea, dal pubblico si sono alzati cori di protesta e le forze dell’ordine sono dovute intervenire per fermare i più facinorosi. Almeno tre persone sono state arrestate durante l’evento, mentre altre sono state scortate fuori perché Greene e la polizia hanno affermato che creavano disturbo. Uno degli arrestati è stato atterrato dalla polizia e immobilizzato con un Taser. Green, repubblicana dell’ala di estrema destra e membro della Camera dei rappresentanti, è considerata la “politica più odiata d’America” per le sue teorie più assurde, come l’aver dato credito alla teoria del complotto QAnon, l’aver equiparato il Partito Democratico ai nazisti e le misure di sicurezza del Covid-19 alla persecuzione degli ebrei durante l’Olocausto.

