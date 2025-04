Le immagini dell'attacco russo della domenica delle Palme

Le drammatiche riprese delle telecamere di sorveglianza di un negozio di alimentari nella città ucraina di Sumy mostrano il momento in cui un devastante attacco missilistico russo ha colpito la città la domenica delle Palme, nel più mortale attacco contro i civili di quest’anno. Domenica 13 aprile una serie consecutiva di attacchi missilistici ha scosso la città, uccidendo almeno 35 persone e ferendone più di 100. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza del negozio “Gifts of the Sea” mostra i lavoratori che corrono fuori dopo che un primo attacco ha scosso l’edificio. Pochi minuti dopo, un secondo attacco colpisce molto più vicino, rompendo vetri, facendo volare merci e aprendo buchi nei muri. Il direttore e due commessi sono rimasti gravemente feriti, mentre altri nel negozio hanno riportato ferite lievi. Mosca sostiene di aver preso di mira un raduno di soldati, ma non ci sono prove a sostegno di tale affermazione.

