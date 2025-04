La scrittrice ha commentato la sentenza sui social

Women Scotland (FWS), un gruppo per i diritti delle donne di cui fa parte anche la scrittrice J.K. Rowling, ha accolto con favore la sentenza. “La nostra posizione è che il sesso, che si sia uomo o donna, è determinato dal concepimento in utero, ancor prima della nascita, dal proprio corpo”, ha detto Aidan O’Neill, avvocato del FWS, “è un’espressione della propria realtà corporea. È uno stato biologico immutabile”. Rowling ha più volte sostenuto che i diritti delle donne trans non dovrebbero andare a scapito di coloro che sono nate biologicamente femmine. Amnesty International ha invece affermato che escludere le persone transgender dalle tutele contro la discriminazione sessuale è in conflitto con le leggi sui diritti umani.

JK Rowling: “Con sentenza su trans protetti diritti delle donne”

“Hanno protetto i diritti delle donne e delle ragazze in tutto il Regno Unito”. J.K. Rowling, l’autrice di ‘Harry Potter’, ha commentato così su X la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che ha stabilito che ai fini della legge britannica sulle pari opportunità la definizione di ‘donna’ riguarderà solamente le persone nate biologicamente femmine. Rowling ha aggiunto di essere “molto orgogliosa” delle “straordinarie e tenaci” attiviste di For Women Scotland (FWS) che hanno portato avanti la causa in una battaglia in tribunale durata diversi anni.

It took three extraordinary, tenacious Scottish women with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court and, in winning, they’ve protected the rights of women and girls across the UK. @ForWomenScot, I’m so proud to know you 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💜🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💚🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 https://t.co/JEvcScVVGS — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025

Chi è JK Rowling

Joanne Kathleen Rowling, conosciuta in tutto il mondo come J.K. Rowling, è una scrittrice britannica nata il 31 luglio 1965 a Yate, in Inghilterra. È celebre per essere l’autrice della saga di Harry Potter, una delle serie letterarie più lette e amate della storia. Il primo volume, Harry Potter e la pietra filosofale, fu pubblicato nel 1997 e diede il via a un fenomeno culturale globale che ha incantato lettori di tutte le età. La Rowling ha scritto i sette romanzi della saga e i suoi libri hanno venduto oltre 500 milioni di copie nel mondo e sono stati tradotti in più di 80 lingue.

Dal successo letterario sono nati anche otto film campioni d’incassi, un parco tematico, spin-off cinematografici e un universo narrativo in continua espansione. Oltre a Harry Potter, l’autrice ha scritto romanzi per adulti con lo pseudonimo di Robert Galbraith, tra cui la serie gialla di Cormoran Strike. Attivamente impegnata in cause umanitarie, J.K. Rowling ha fondato la charity Lumos, che si occupa della tutela dei bambini in istituti nel mondo.

