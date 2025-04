Nello schianto hanno perso la vita sei persone

Un aereo privato che si è schiantato nello stato di New York sabato trasportava sei membri di una famiglia di medici e studenti-atleti in viaggio verso i monti Catskill, per una festa di compleanno e la Pasqua ebraica. Il bimotore Mitsubishi è precipitato in un campo fangoso a Copake, New York, vicino al confine con il Massachusetts.

Tutti i passeggeri sono morti nello schianto. I funzionari del National Transportation Safety Board sono al lavoro sui resti del velivolo per stabilire le cause dell’incidente. Poco prima dello schianto, il pilota aveva contattato via radio il controllo del traffico aereo dell’aeroporto di Columbia County per comunicare di aver mancato l’avvicinamento iniziale e aveva richiesto un nuovo piano di avvicinamento ma poi i contatti si sono interrotti.

