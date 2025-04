Il presidente cinese giunto a Hanoi

In Vietnam cerimonia di benvenuto per Xi Jinping. Il presidente cinese è arrivato a Hanoi, per una visita di Stato di due giorni in Vietnam. Si tratta della prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Malesia e Cambogia.

Xi è stato accolto dal segretario generale del Partito Comunista vietnamita To Lam al Palazzo Presidenziale, dove hanno osservato una cerimonia di saluto alla bandiera e una guardia d’onore. Gli studenti si sono esibiti mentre le donne sventolavano le bandiere rosse e gialle della Cina e del Partito Comunista.

