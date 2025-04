A Sumy 34 morti. Il presidente americano: "Attacco orribile, ma mi hanno detto che è stato un errore"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato Donald Trump a visitare l’Ucraina “per capire cosa ha fatto Putin“. “Prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi tipo di negoziazione, venga a vedere persone, civili, soldati, ospedali, chiese bambini distrutti o morti”, ha aggiunto Zelensky in una intervista rilasciata alla Cbs.

Trump: “Attacco a Sumy terribile, mi hanno detto che è stato un errore”

Poco prima, il presidente degli Usa Donald Trump ha definito l’attacco missilistico russo sulla città Ucraina di Sumy nel quale hanno perso la vita 34 persone, tra cui due bambini,”una cosa terribile“. “Mi è stato detto che hanno commesso un errore”, ha aggiunto Trump senza fornire ulteriori dettagli.

Tajani: “A Sumy attacco grave contro popolazione civile”

Sull’attacco è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “Prego per le vittime e i feriti a Sumy. Un attacco grave contro la popolazione civile proprio nel giorno della domenica delle Palme. Ribadiamo convintamente il nostro sostegno all’Ucraina per la difesa del suo popolo e della sua integrità territoriale dagli attacchi russi”, ha scritto il vicepremier in un messaggio su X. “Il Governo è impegnato per una pace giusta e per mettere fine a questa violenza”, ha aggiunto.

