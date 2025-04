Lo riporta il Financial Times. La misura era tradizionalmente riservata ai viaggi in Cina

La Commissione Ue sta distribuendo telefoni e computer portatili usa e getta ad alcuni suoi funzionari diretti verso missioni negli Stati Uniti, per proteggerli dal rischio di spionaggio. La misura era tradizionalmente riservata ai viaggi in Cina. Lo riporta il Financial Times citando quattro fonti. I commissari e gli alti funzionari che si recheranno alle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale la prossima settimana, stando a quanto riporta il quotidiano, hanno ricevuto le nuove linee guida. Le misure, viene riferito, replicano quelle utilizzate durante i viaggi in Ucraina e Cina, dove i dispositivi informatici standard non possono essere introdotti nei paesi per timore di sorveglianza russa o cinese. “Sono preoccupati che gli Stati Uniti riescano ad accedere ai sistemi della Commissione”, ha affermato un funzionario.

Commissione Ue smentisce

Il portavoce della Commissione europea, Balazs Ujvari, ha però smentito la notizia. “Neghiamo di aver fornito indicazioni al nostro personale sull’uso di telefoni usa e getta durante le missioni ufficiali negli Stati Uniti. Questo non è menzionato nelle schede informative sulle raccomandazioni di viaggio né in alcun altro documento”, ha detto. “Abbiamo recentemente aggiornato diverse schede informative sulle raccomandazioni di viaggio specifiche per paese, destinate ai funzionari. Esse riflettono le ultime modifiche nel modo in cui la Commissione comunica e il generale aumento delle minacce alla sicurezza informatica a livello globale – ha aggiunto -. Infine, raccomandiamo di collegare il visto elettronico a un lasciapassare Ue per gli alti funzionari, al fine di sottolineare la natura ufficiale della visita e facilitare le procedure di visto presso le ambasciate prima della partenza. Anche in questo caso, queste raccomandazioni aggiornate sono state incluse in molte altre schede informative per paese, all’attenzione degli alti funzionari in viaggio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata