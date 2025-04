Al momento non si segnalano vittime

(LaPresse) – La California del Sud è stata colpita da un forte scossa nei pressi di San Diego, con magnitudo preliminare di 5.2. Lo ha riferito l’US Geological Survey. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. No re-sale, re-use or archive

