I costi sono aumentati per via dell'influenza aviaria

La tradizione di decorare le uova di Pasqua fa parte della cultura della minoranza etnica sorba di lingua slava presente in Germania. I Sorbi di oggi discendono da tribù slave dell’Europa centrale e orientale che si stabilirono in Germania circa 1.500 anni fa.

Le decorazioni delle uova di Pasqua

A Schleife — una cittadina situata a soli 16 chilometri dal confine polacco — i membri della comunità si sono riuniti al centro culturale il 6 aprile, due settimane prima della festa, per celebrare il loro patrimonio attraverso le uova di Pasqua, i costumi folkloristici tradizionali, i canti e i balli.

La decorazione delle uova da parte dei Sorbi risale al Medioevo. I prezzi variavano dal più economico uovo di gallina decorato a 7 euro, fino a 90 euro per un uovo di emù dipinto. La decorazione può richiedere da 90 minuti fino a sei ore, a seconda delle tecniche utilizzate, del motivo e della dimensione dell’uovo. Gli artigiani utilizzano un ago o la punta tagliata in modi diversi di una penna d’oca per disegnare i motivi.

L’aviaria aumenta il costo delle uova per Pasqua

Gli artisti delle uova hanno dichiarato che l’epidemia globale di influenza aviaria, con la conseguente carenza di uova e l’aumento dei prezzi, non ha ancora avuto un impatto sui loro rituali — anche se hanno aggiunto che è sempre meglio procurarsi le uova direttamente da un contadino piuttosto che da un supermercato.

