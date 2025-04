Celebrato anche il loro ventesimo anniversario di matrimonio festeggiato il 9 aprile in Italia

Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato alla messa domenicale accolti dal reverendo Kenneth Mackenzie alla Crathie Kirk nell’Aberdeenshire, in Scozia. Verrà eseguito un nuovo brano musicale di Paul Mealor per celebrare il loro ventesimo anniversario di matrimonio festeggiato dalla coppia reale inglese il 9 aprile durante la visita di Stato in Italia.

