Milioni di persone partecipano ai festeggiamenti durante il periodo più caldo dell'anno

L’annuale festa dell’acqua è iniziata domenica in Myanmar e in diversi Paesi del Sud-Est asiatico. In Thailandia, Laos, Cambogia e Myanmar, milioni di persone partecipano ai giochi con l’acqua durante il periodo più caldo dell’anno, le temperature in questo periodo possono superare i 40 gradi.

Molti di coloro che si sono trasferiti in città per lavoro tornano nei villaggi e nelle città d’origine per riunirsi alle loro famiglie. I festeggiamenti durano diversi giorni e culminano nel giorno di Capodanno.

