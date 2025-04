Hanno presentato la loro imbarcazione in fibra di carbonio

Tre fratelli di Edimburgo hanno presentato sabato a Lima l’imbarcazione in fibra di carbonio costruita su misura con cui tenteranno l’impresa di remare senza sosta dalla capitale peruviana fino a Sydney, in Australia. Ewan, Jamie e Lachlan Maclean hanno svelato la “Rose Emily” presso il Club Nautico del Perù a Lima. Il trio scozzese prevede di trascorrere almeno 120 giorni in mare, remando a turni continui di due ore. Secondo le stime del loro team, per completare il viaggio saranno necessari circa quattro milioni di colpi di remo. Oltre alla sfida atletica, i fratelli mirano a raccogliere fondi per un’organizzazione benefica che hanno co-fondato insieme al padre. La fondazione si concentra sul garantire l’accesso all’acqua potabile in comunità dove questa è scarsa. La rotta che intendono seguire, da Lima a Sydney, si estende per circa 14.000 chilometri.

