La polizia indaga sull'insolito imballaggio

Un uomo è stato arrestato dopo che la polizia bulgara ha sequestrato 4 chilogrammi di cocaina a Sofia, con ogni pacchetto recante l’immagine del presidente russo Vladimir Putin. La droga era divisa in 4 blocchi da un chilogrammo ciascuno ed era raccolta all’interno di pacchetti recanti una foto del presidente russo Vladimir Putin. Le autorità stanno indagando sull’insolito imballaggio per determinare se l’uso dell’immagine di Putin abbia un significato simbolico o serva come forma di branding criminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata