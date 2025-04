Mahmoud Khalil è legalmente residente negli Stati Uniti. È stato arrestato l'8 marzo a New York

Un giudice per l’immigrazione della Louisiana ha stabilito che gli Stati Uniti possono espellere Mahmoud Khalil, studente laureato alla Columbia University, sulla base dell’argomentazione del governo federale secondo cui rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.

La decisione del giudice

Il giudice dell’immigrazione Jamee Comans ha preso questa decisione venerdì 12 aprile al termine di un’udienza durata quasi due ore. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di poter espellere Khalil perché la sua presenza minaccia la politica estera statunitense. Il governo ha sostenuto di avere il potere di revocare lo status di residente permanente legale di Khalil ai sensi dell’Immigration and Naturalization Act del 1952, una legge raramente utilizzata che conferisce al segretario di Stato un’ampia autorità. Gli avvocati di Khalil dovrebbero presentare ricorso contro la sentenza di oggi.

L’arresto di Khalil

Mahmoud, che aveva partecipato a manifestazioni pro-palestinesi presso l’università, è stato fermato dagli agenti federali dell’immigrazione l’8 marzo a New York e trasferito in un centro di detenzione per immigrati a Jena, in Louisiana. Gli avvocati di Khalil hanno contestato la legalità della sua detenzione, affermando che l’amministrazione Trump sta cercando di reprimere la libertà di parola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata