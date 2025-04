A Belgrado la contromanifestazione dei sostenitori del presidente

Migliaia di studenti universitari che da mesi protestano contro la corruzione del governo del presidente Vucic hanno raggiunto la città di Novi Pazar, a piedi e in bicicletta, da diverse località della Serbia per partecipare alla manifestazione organizzata il 12 aprile. Le proteste, che si tengono ogni sabato nel Paese, sono iniziate dopo il crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad: l’incidente, avvenuto il primo novembre, causò la morte di 16 persone. Sempre nella giornata di ieri, 11 aprile, migliaia di sostenitori del populista presidente serbo Aleksandar Vucic si sono radunati nel centro di Belgrado per una contromanifestazione che si svolgerà oggi e che le autorità si aspettano essere una delle più grandi a suo sostegno.

