Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è in Oman per dei colloqui con gli Stati Uniti

Sul nucleare l’Iran sottolinea che l”obiettivo è raggiungere un accordo equo con gli Usa“. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è in Oman per intrattenere dei colloqui con gli Stati Uniti in merito alle attività nucleari di Teheran. Gli incontri si tengono a porte chiuse a Muscat, capitale del Paese del Golfo che media i negoziati.

“La nostra intenzione è di raggiungere un accordo equo, partendo da una posizione di parità”, ha detto Araghchi. “Se anche l’altra parte condivide la stessa prospettiva, ci sarà la possibilità di un’intesa iniziale che porterà a un percorso di negoziati“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata