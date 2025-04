Trump ha più volte minacciato di lanciare attacchi aerei contro Teheran se non verrà raggiunto un accordo

Delegati dell’Iran e degli Stati Uniti hanno iniziato i negoziati in Oman sul programma nucleare iraniano in rapida espansione, dopo il ritorno del presidente Donald Trump alla Casa Bianca. È improbabile che si raggiunga un accordo generale nell’immediato. Il presidente Usa Donald Trump ha più volte minacciato di lanciare attacchi aerei contro il programma nucleare di Teheran se non verrà raggiunto un accordo. I dati sul tracciamento dei voli analizzati dall’Associated Press mostrano che un jet privato proveniente dall’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, in Russia, è atterrato in Oman questa mattina.

L’inviato statunitense per il Medioriente, Steve Witkoff, ha incontrato ieri nella città russa il presidente russo Vladimir Putin. Nel frattempo, il ministero degli Esteri iraniano ha diffuso immagini del massimo diplomatico di Teheran, Abbas Araghchi, in un incontro con il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi. L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riferito che Araghchi ha trasmesso la “posizione e i punti chiave dell’Iran per i colloqui da comunicare alla parte statunitense”.

