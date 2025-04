Al momento non sono stati segnalati feriti. In corso le indagini

Sono in corso le indagini, ad Atene, dopo l’esplosione di una bomba venerdì sera davanti alla sede di Hellenic Train, la principale compagnia ferroviaria della Grecia. Al momento non sono stati segnalati feriti. La polizia ha isolato la zona, situata lungo una delle principali arterie della capitale greca, dove i residenti hanno riferito di aver udito una forte esplosione. Secondo i media locali, un quotidiano e un sito di notizie avevano ricevuto poco prima della deflagrazione una telefonata anonima che avvertiva della presenza dell’ordigno posizionato davanti agli uffici della compagnia ferroviaria, all’interno di un borsone legato a uno scooter. Nella zona sono intervenuti gli uomini del reparto artificieri che si stavano preparando a disinnescare l’ordigno esplosivo ma non hanno fatto in tempo. Il modus operandi dell’attacco ricorda quello avvenuto, anche in quel caso fortunatamente senza vittime, al ministero del Lavoro nel febbraio 2024. Anche in quell’occasione, l’ordigno era stato collocato nello stesso identico modo, in uno zaino chiuso con un lucchetto. Per questo motivo si sta procedendo alla raccolta dei resti dell’esplosivo affinché vengano analizzati nei laboratori di criminologia, nel tentativo di identificare eventuali tracce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi.

