Lo ha deciso un giudice, nonostante l'opposizione del procuratore distrettuale

Il processo di riesame della condanna di Erik e Lyle Menendez può proseguire nonostante l’opposizione del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles: la ha deciso un giudice venerdì.

La vicenda dei fratelli Menendez

I fratelli furono condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale all’età di 18 e 21 anni dopo essere stati riconosciuti colpevoli dell’omicidio dei loro genitori, Jose e Kitty Menendez, nella loro casa di Beverly Hills nel 1989.

L’ex procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascón, aveva chiesto lo scorso anno a un giudice di cambiare la sentenza dei fratelli da ergastolo senza possibilità di libertà condizionale a 50 anni di reclusione. Ciò li avrebbe resi immediatamente idonei alla libertà condizionale poiché avevano commesso il crimine quando erano minorenni di 26 anni.

Tuttavia, il successore di Gascón ha cambiato idea. Nathan Hochman ha presentato una mozione il mese scorso per ritirare la richiesta di riesame della condanna. “Hanno aspettato a lungo per ottenere giustizia, oggi è probabilmente il giorno più importante da quando sono stati incarcerati,” ha dichiarato l’avvocato dei fratelli, Mark Geragos, parlando della famiglia.

Mentre la difesa ha sostenuto che i fratelli abbiano agito per legittima difesa dopo anni di abusi sessuali da parte del padre, i pubblici ministeri hanno dichiarato che i fratelli uccisero i loro genitori per ereditare una somma multimilionaria.

“Non vediamo l’ora che venga presentata una valutazione completa e giusta di chi sono Erik e Lyle oggi, non solo una versione congelata nel tempo in un periodo di dolore e paura, ma tutta la verità — la crescita, l’umanità e gli uomini che sono diventati,” ha dichiarato Anamaria Baralt, cugina dei fratelli, al termine dell’udienza.

Quali sono le possibilità per i fratelli Menendez

Senza il riesame della condanna, i fratelli avrebbero comunque due altre possibilità di libertà. Hanno presentato una richiesta di clemenza al governatore della California, Gavin Newsom, che ha ordinato alla commissione per la libertà condizionale dello stato di indagare se i fratelli rappresenterebbero un pericolo per la pubblica sicurezza se venissero rilasciati. La commissione per la libertà condizionale è programmata per tenere le sue udienze finali il 13 giugno.

