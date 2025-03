Secondo lui i due hanno "ripetutamente mentito" sui motivi per i quali hanno ucciso i genitori nel 1989

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha affermato oggi di non essere favorevole a riaprire il caso di Lyle ed Erik Menendez perché i fratelli hanno ripetutamente mentito sul motivo per cui hanno ucciso i genitori nella loro casa di Beverly Hills nel 1989. Il procuratore distrettuale Nathan Hochman ha detto ai giornalisti che la sua decisione si basa sul fatto che i fratelli abbiano dimostrato “comprensione e completa responsabilità” per le bugie dette durante il processo iniziale, compresa l’affermazione iniziale di non aver ucciso i genitori.

Ha aggiunto che la loro ripetuta argomentazione di aver ucciso i genitori per autodifesa non corrisponde ai fatti. “Hanno mentito a tutti negli ultimi 30 anni”, ha detto Hochman. Il procuratore capo della contea ha detto che sarebbe favorevole a un nuovo processo in futuro se i fratelli “fossero finalmente sinceri con la corte, con il pubblico, con l’ufficio del procuratore, con i loro familiari e riconoscessero tutte queste bugie”. L’udienza per u nuovo processo è stata fissata per la fine di marzo e Hochman ha detto che la corte potrebbe procedere con essa.

I fratelli, che ora hanno 50 anni, furono condannati nel 1996 all’ergastolo senza condizionale per gli omicidi del padre Jose Menendez, dirigente del mondo dello spettacolo, e della madre Kitty Menendez. Hanno iniziato a chiedere la libertà negli ultimi anni, dopo che sono emerse nuove prove degli abusi sessuali che hanno subito da parte del padre. A ottobre, l’allora procuratore distrettuale George Gascón aveva raccomandato di condannare nuovamente i fratelli a 50 anni di carcere a vita, il che li avrebbe resi immediatamente idonei alla libertà vigilata. Hochman ha definito la raccomandazione del suo predecessore una “mossa politica disperata”.

