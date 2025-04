L'evento aperto al pubblico fino al 13 ottobre

E’ tutto pronto per l’Expo 2025 a Osaka, in Giappone, in vista dell’apertura al pubblico domenica 13 aprile. Al centro il tema della vita, del mondo e del futuro, il Paese asiatico spera di portare l’unità globale e di ritrarre una società futura. Durante l’evento, che durerà sei mesi, l’isola bonificata e sito di smaltimento dei rifiuti industriali di Yumeshima, che significa isola dei sogni, nella baia di Osaka, ospiterà circa 180 Paesi, regioni e organizzazioni che esporranno le loro mostre futuristiche all’interno di circa 80 padiglioni dal design unico. È la seconda esposizione universale nella città portuale e polo commerciale dell’isola giapponese di Honshu dopo quella del 1970, che riscosse un enorme successo e attirò 64 milioni di visitatori, un record fino a Shanghai nel 2010. La vendita dei biglietti è stata però lenta: in prevendita ne sono stati venduti 9 milioni contro l’obiettivo di 14 milioni, gli organizzatori sperano di avere più di 280 milioni di visitatori all’evento, aperto al 13 ottobre.

