Il velivolo, un piccolo bimotore Cessna 310, è precipitato lungo una strada trafficata appena fuori dall'aeroporto di Boca Raton

Un aereo da turismo si è schiantato lungo una strada trafficata appena fuori dall’aeroporto di Boca Raton, in Florida, trasformandosi in una palla di fuoco. Lo ha riferito la polizia locale alla Cnn. “Siamo profondamente addolorati nel confermare che un incidente aereo si è verificato oggi nella nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco della città, Scott Singer, in un comunicato. “I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo tragico evento. Chiediamo pazienza e rispetto per le famiglie coinvolte mentre le indagini proseguono”, ha aggiunto. L’aereo era un Cessna 310, un piccolo bimotore, secondo i dati di FlightRadar24. Il sito di tracciamento dei voli mostra che il mezzo ha effettuato ripetuti giri intorno all’aeroporto prima dell’incidente.

