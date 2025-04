Oggi previsto un incontro con il presidente Putin

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che l’inviato del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Russia. Lo riportano le agenzie di stampa russe, dopo che la testata Axios aveva riferito che Witkoff si è recato in Russia ed è atteso che incontri oggi il presidente russo Vladimir Putin. “Sì, confermo, è effettivamente arrivato in Russia”, ha detto Peskov, che non ha al momento confermato l’incontro con Putin ma ha promesso che informerà i giornalisti se un meeting con Witkoff verrà inserito nell’agenda del presidente russo. Secondo quanto riportato da Ria Novosti, che cita il servizio FlightRadar24, un aereo dello stesso tipo di quello usato dall’inviato di Trump è atterrato a San Pietroburgo.

L’inviato del presidente Trump ha incontrato in Russia Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti e la cooperazione economica. Lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax, precisando che l’incontro si è svolto a San Pietroburgo al Grand Europe Hotel.

