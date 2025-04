Susannah Meyers è stata rimossa per avere preso le distanze dalle affermazioni del vicepresidente

La comandante della base militare statunitense Pituffik in Groenlandia, la colonnella Susannah Meyers, è stata licenziata dopo aver inviato un’e-mail in cui prendeva le distanze dalle critiche del vicepresidente JD Vance alla Danimarca, espresse durante la visita del 31 marzo.

Il Comando delle operazioni spaziali dell’esercito statunitense ha affermato che Meyers è stata rimossa a causa di una “perdita di fiducia nella sua capacità di comando“. Nella nota pubblicata ieri dalla Space Force, in cui si annunciava la rimozione della colonnella Meyers, si affermava che il suo posto sarebbe stato preso dal colonnello Shawn Lee. “Ci si aspetta che i comandanti aderiscano ai più elevati standard di condotta, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento dell’imparzialità nello svolgimento dei loro doveri”, si legge poi nella nota.

Nella e-mail, pubblicata dal sito statunitense Military.com e confermata dalla US Space Force, Meyers avrebbe scritto: “Non ho la presunzione di comprendere la politica attuale, ma quello che so è che le preoccupazioni dell’amministrazione statunitense discusse dal vicepresidente Vance non riguardano la base di Pituffik“. Il portavoce capo del Pentagono Sean Parnell ha condiviso l’articolo di Military.com in un post su X, commentando: “Le azioni che compromettono la catena di comando o sovvertono l’agenda del presidente Donald Trump non saranno tollerate dal Dipartimento della Difesa”.

Actions to undermine the chain of command or to subvert President Trump’s agenda will not be tolerated at the Department of Defense.

— Sean Parnell (@SeanParnellATSD) April 11, 2025