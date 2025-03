Continua la disputa tra gli Stati Uniti e la Danimarca

La visita del vicepresidente JD Vance e della second lady Usha alla base spaziale Usa di Pituffik avverrà in sostituzione della visita precedentemente annunciata della second lady alla gara di slitte trainate da cani Avannaata Qimussersu a Sisimiut. Lo riferisce l’ufficio del vicepresidente Usa, dopo che lo stesso Vance aveva annunciato a sorpresa su X di volersi unire alla moglie nella programmata visita sull’isola. Il vicepresidente e la second lady si recheranno alla base spaziale Pituffik per ricevere un briefing sulle questioni di sicurezza artica e incontrare i militari statunitensi. La base spaziale Pituffik, ricorda una nota, è l’installazione più a nord del Dipartimento della Difesa. La base, gestita dall’821st Space Base Group della United States Space Force, supporta missioni di allerta missilistica, difesa missilistica e sorveglianza spaziale. La partnership strategica tra Stati Uniti e Groenlandia, sottolinea la nota, “ha da tempo svolto un ruolo fondamentale nella nostra sicurezza nazionale ed economica”.

Danimarca: “Bene che Vance visiti solo base Usa”

Il ministro degli Esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen è soddisfatto che la visita statunitense del vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance e della moglie a Nuuk e Sisimiut, in Groenlandia, sia stata cancellata e sostituita da una visita alla base spaziale Usa di Pituffik, nel nord-ovest della Groenlandia. “Penso che sia molto positivo che gli americani annullino la loro visita alla società groenlandese. Invece, visiteranno la loro base, Pituffik, e non abbiamo nulla in contrario”, ha detto Rasmussen parlando all’emittente Dr. Secondo Løkke, la cosa fondamentale è che i politici statunitensi non visitino la comunità groenlandese senza essere stati invitati. La vicenda si è conclusa e questo è positivo”.

