Il presidente americano continua a esultare: "Ieri grande giornata per i mercati"

Donald Trump continua a esultare. “Ieri abbiamo avuto una giornata importante. È stata la giornata più importante della storia, per i mercati”, ha detto il presidente americano durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. “Siamo molto, molto soddisfatti di come sta andando il Paese. Stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo. Questa è una cosa che si sarebbe dovuta fare 25 anni fa. Si sarebbe dovuta fare 40 anni fa, e non lo è stata”, ha aggiunto.

Trump: “Ci sarà un costo di transizione ma andrà tutto bene”

Per i dazi “ci sarà un costo di transizione”, ma “andrà tutto bene”, ha affermato ancora il tycoon precisando che gli Usa stanno guadagnando “miliardi ogni giorno” grazie alle tariffe.

Trump: “Non penso a esenzioni per Paesi o aziende ma sono flessibile”

“Non sto considerando esenzioni per Paesi o aziende, ma potrei farlo”, ha detto Trump riguardo ai futuri negoziati sui dazi. “Vediamo che succede”, ha aggiunto il presidente Usa, spiegando che nelle trattative ci vuole “flessibilità”.

Trump: “Ue intelligente a sospendere sue tariffe”

L’Unione europea è stata molto “dura”, ma anche “molto intelligente” a sospendere i suoi dazi contro gli Stati Uniti, ha sottolineato il numero uno di Washington. Quanto alla possibilità che ci possano essere trattative con i singoli Paesi europei, il presidente ha detto di considerare la Ue “un unico blocco”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata