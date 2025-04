La manifestazione contro le politiche di austerità del presidente Milei

La Confederazione Generale del Lavoro (CGT), il principale sindacato argentino, si è mobilitato mercoledì a Buenos Aires per protestare contro le politiche di austerità del presidente Javier Milei. In una dichiarazione, la CGT ha indetto il terzo sciopero generale contro il governo “per chiedere un reddito migliore e una qualità di vita dignitosa per tutti”. Alla vigilia dello sciopero, i leader sindacali hanno deciso di mobilitarsi insieme ai pensionati, il settore della popolazione che ha sofferto maggiormente l’impatto delle politiche di austerità. La pensione minima ad aprile è stata fissata a poco più di 285.000 pesos (circa 260 dollari), insufficiente a coprire i bisogni primari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata