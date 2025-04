Prosegue incessante il lavoro delle squadre di soccorso

Sono oltre 120 le vittime per il crollo del tetto nella discoteca Jet Set a Santo Domingo mentre le squadre di soccorso proseguono le ricerche. L’incidente è avvenuto mentre si esibiva l’artista di merengue Rubby Pérez, trovato morto. Nel Paese sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale. Secondo il direttore delle operazioni di emergenza, i soccorritori hanno tra “le 24 e le 36 ore” per trovare persone ancora in vita sotto le macerie.

