Il segretario generale ha incontrato il primo ministro Ishiba

“Per noi il Giappone è uno dei migliori amici al mondo. Abbiamo portato la nostra partnership a un livello superiore, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia di cyberdifesa, le altre questioni che ha citato e anche la sicurezza marittima”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in Giappone dove ha incontrato il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba.

