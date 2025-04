Il premier è accusato di corruzione

Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier israeliano ha partecipato a una nuova udienza del processo che lo vede imputato per presunta corruzione. È il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in un processo penale.

