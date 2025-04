In Texas è in corso un'epidemia con quasi 500 casi

Il segretario alla Salute e ai Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha visitato domenica 6 aprile Seminole, l’epicentro dell’epidemia di morbillo in Texas, lo stesso giorno in cui si è svolto il funerale di un secondo bambino non vaccinato che è morto a causa di una malattia legata al morbillo. Questo è il terzo decesso noto legato al morbillo in questo focolaio. Uno era un altro bambino in età scolare in Texas e l’altro era un adulto nel New Mexico; nessuno dei due era vaccinato.

La morte del bambino

Il bambino è morto giovedì 3 aprile per “quella che il medico del bambino ha descritto come insufficienza polmonare da morbillo”, e non aveva condizioni di salute preesistenti, ha dichiarato in un comunicato stampa il Dipartimento dei servizi sanitari dello Stato del Texas. Aaron Davis, portavoce dell’UMC Health System di Lubbock, ha aggiunto che il bambino “stava ricevendo cure per complicazioni del morbillo durante la degenza in ospedale”.

La visita di Kennedy Jr.

Kennedy, noto sostenitore delle posizioni contro la vaccinazione prima di diventare il più alto funzionario sanitario del paese a inizio anno, ha scritto in un post sui social che stava lavorando per “controllare l’epidemia” e si è recato nella contea di Gaines per confortare le famiglie che hanno seppellito due bambini piccoli. Il segretario è stato visto nel pomeriggio di domenica fuori da una chiesa mennonita dove si sono tenuti i funerali, ma non ha partecipato alla conferenza stampa tenutasi nelle vicinanze dai Centers for Disease Control and Prevention riguardo all’epidemia. Kennedy, nonostante la sua avversione ai vaccini, ha ammesso in una lunga dichiarazione pubblicata sul social X che sono “il modo più efficace per prevenire la diffusione del morbillo”.

L’epidemia di morbillo

Seminole è l’epicentro dell’epidemia, iniziata alla fine di gennaio e che continua a crescere, con quasi 500 casi solo in Texas, oltre a casi legati all’epidemia che si ritiene si siano diffusi in New Mexico, Oklahoma, Kansas e Messico. Questa è la prima visita di Kennedy nella zona come segretario alla Salute, dove ha dichiarato di aver incontrato le famiglie dei bambini di 6 e 8 anni deceduti. Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è utilizzato in modo sicuro da oltre 60 anni e ha un’efficacia del 97% contro il morbillo dopo due dosi. Il morbillo è un virus respiratorio che può sopravvivere nell’aria fino a due ore. Secondo il CDC, fino a 9 persone su 10 che sono suscettibili al virus lo contraggono se esposte. La prima dose è raccomandata per i bambini dai 12 ai 15 mesi e la seconda per quelli dai 4 ai 6 anni.

