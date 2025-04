Sul palco leggende della boxe come Julio César Chávez e Roberto Durán

(LaPresse) La Presidente messicana Claudia Sheinbaum ha partecipato a lezione di pugilato di massa insieme alle leggende della boxe Julio César Chávez e Roberto Durán. L’evento si è tenuto nella piazza centrale di Città del Messico con lo slogan “Stai lontano dalla droga, il fentanyl ti uccide”, un appuntamento che utilizza lo sport per promuovere uno stile di vita sano in un momento in cui il governo messicano ha lanciato una campagna per combattere l’obesità infantile. Migliaia di persone di tutte le età, pugili professionisti e fan si sono riuniti con l’obiettivo di tenere i giovani lontani dalla droga.

