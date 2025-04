Migliaia di sostenitori con lui a San Paolo

(LaPresse) – Migliaia di sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro hanno aderito alla manifestazione da lui convocata a San Paolo con l’obiettivo di far pressioni sul Parlamento dove è stata presentata una legge per concedere l’amnistia per le persone coinvolte, tra cui lo stesso Bolsonaro, nelle violenze di due anni fa quando il Congresso nazionale fu preso d’assalto per protestare contro l’elezione del suo successore, Luis Inacio Lula da Silva. Bolsonaro è stato accusato dai pubblici ministeri brasiliani di aver tentato di organizzare un colpo di stato dopo la sua sconfitta: gli investigatori sostengono che abbia complottato con altre 33 persone per avvelenare Lula e uccidere un giudice della Corte Suprema.

