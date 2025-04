Oltre 1.200 manifestazioni organizzate in tutto il Paese

Migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente Usa Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell’amministrazione in materia di riduzione del personale pubblico, economia e diritti umani. Le oltre 1.200 manifestazioni in tutto il Paese sono state organizzate con lo slogan ‘Hands off’, cioè ‘Giù le mani’, da oltre 150 gruppi, fra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori della comunità LGBTQ+, veterani e attivisti elettorali. Manifestazioni si sono svolte al National Mall di Washington D.C. e in altre località dei 50 Stati. Nelle immagini la protesta nella capitale.

