Attese inondazioni nelle prossime 24 ore

Il Tennessee è stato colpito da forti piogge per tutto il sabato, aumentando il rischio di inondazioni. I residenti di Dyersburg, una piccola città nel nord-ovest dello stato, hanno ricevuto un terzo allarme tornado nel pomeriggio di sabato. Decine di persone si sono recate in un rifugio antitempesta vicino a una scuola pubblica, con coperte, cuscini e sedie pieghevoli. Dyersburg è stata colpita da un tornado mercoledì, che ha causato 2 milioni di dollari di danni, secondo il sindaco John Holden. Sabato non sono stati segnalati danni o feriti. Ma il sindaco Holden ha detto che si aspetta inondazioni in alcune zone nelle prossime 24 ore.

