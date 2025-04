La decisione della Corte costituzionale di destituirlo apre le porte a nuove elezioni

I sostenitori più accaniti dell’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol hanno sfidato la pioggia per organizzare una manifestazione a Seoul, il giorno dopo la sua destituzione. La decisione della Corte costituzionale sudcoreana di destituire formalmente Yoon è un’altra prova per la democrazia del Paese dopo che il divario tra conservatori e liberali si è approfondito a causa della sua imposizione della legge marziale e del successivo impeachment. La sentenza della Corte dà il via a un’elezione suppletiva per un nuovo presidente.

