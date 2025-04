Nel mirino della protesta i contratti a breve termine per i turisti

Migliaia di manifestanti hanno sfilato in corteo sabato nel centro di Madrid per chiedere al governo interventi per ridurre i costi degli immobili in affitto, minacciando anche di non pagare il canone. L’aumento degli affitti è particolarmente sentito in città come Barcellona e Madrid. Nel mirino della protesta il rialzo generato dai contratti a breve termine, offerti principalmente ai turisti da piattaforme web come Airbnb. La Spagna è una delle principali mete dei viaggiatori nel mondo, nel 2024 ha ospitato oltre 88,5 milioni di visitatori

